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Chasse au trésor Bourbriac

Chasse au trésor Bourbriac mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Salle des Forges

Ville : 22390 Bourbriac

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Bourbriac

Chasse au trésor

Salle des Forges Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Munis d’une feuille de route, partez à l’aventure pour résoudre des énigmes et atteindre l’étape finale le trésor ! Tout au long du parcours, découvrez la faune, la flore et l’environnement naturel grâce à des défis ludiques et pédagogiques. Chaque chasse au trésor propose un thème différent, pour varier les plaisirs et revenir jouer en famille ou entre amis !   .

Salle des Forges Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07 

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English :

L’événement Chasse au trésor Bourbriac a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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