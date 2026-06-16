Chasse au trésor Bourbriac
Chasse au trésor Bourbriac mercredi 29 juillet 2026.
Bourbriac
Chasse au trésor
Salle des Forges Bourbriac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Munis d’une feuille de route, partez à l’aventure pour résoudre des énigmes et atteindre l’étape finale le trésor ! Tout au long du parcours, découvrez la faune, la flore et l’environnement naturel grâce à des défis ludiques et pédagogiques. Chaque chasse au trésor propose un thème différent, pour varier les plaisirs et revenir jouer en famille ou entre amis ! .
Salle des Forges Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07
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English :
L’événement Chasse au trésor Bourbriac a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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