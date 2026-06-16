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Tir à l’arc complexe du roudoué Bourbriac

Tir à l’arc complexe du roudoué Bourbriac vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : complexe du roudoué

Adresse : Rue du Télégraphe

Ville : 22390 Bourbriac

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bourbriac

Tir à l’arc

complexe du roudoué Rue du Télégraphe Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 15:30:00

Date(s) :
2026-07-24

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complexe du roudoué Rue du Télégraphe Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07 

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English :

L’événement Tir à l’arc Bourbriac a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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