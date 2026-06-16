Tir à l’arc complexe du roudoué Bourbriac

Bourbriac

Tir à l’arc

complexe du roudoué Rue du Télégraphe Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 15:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Visez juste sur des cibles classiques, mais aussi sur des cibles en 2D et en 3D pour une expérience plus immersive.

Défiez votre précision et votre concentration à travers des petits jeux ludiques encadrés par nos animateurs.

Une activité accessible à tous, mêlant fun, calme et maîtrise de soi ! .

complexe du roudoué Rue du Télégraphe Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

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English :

L’événement Tir à l’arc Bourbriac a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol