Chasse au trésor Bretagne Le Mystère des crêpes disparues Mon P’tit Café Lamballe-Armor
jeudi 23 juillet 2026 · Mon P'tit Café · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Chasse au trésor Bretagne Le Mystère des crêpes disparues
Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Une mystérieuse disparition secoue Lamballe… Toutes les crêpes ont été volées ! Mais par qui?
Le Korrigan ? Le Lutin ? L’Enchanteur ? Ou une autre créature des légendes bretonnes ?
Cet été, les enfants mènent l’enquête à travers les rues de Lamballe pour découvrir le coupable.
Au fil du parcours, ils récoltent des indices auprès des commerçants, résolvent des énigmes et plongent dans l’univers fascinant des légendes et de la culture bretonnes.
Une chouette idée pour apprendre plein de choses sur notre patrimoine lamballais et breton.
À faire en autonomie dans les rues de Lamballe
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte majeur.
— Deux niveaux 3-6 ans et dès 7 ans
Avec la participation des commerçants de Lamballe
Choisissez librement votre créneau de départ lors de la réservation en ligne, puis avancez à votre rythme !
Prenez tout le temps que vous souhaitez pour découvrir la ville, rencontrer les commerçants et résoudre l’enquête. .
Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79
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English :
L’événement Chasse au trésor Bretagne Le Mystère des crêpes disparues Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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