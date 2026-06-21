Chasse au trésor de Noël Colmar, un sucré Noël ! Colmar
Chasse au trésor de Noël Colmar, un sucré Noël ! Colmar lundi 23 novembre 2026.
Colmar
Chasse au trésor de Noël Colmar, un sucré Noël !
Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-23
fin : 2027-01-03
Date(s) :
2026-11-23
Bienvenue à Colmar pour une chasse au trésor romantique et gourmande !
A chaque étape, pensez à noter votre indice dans le mot à trous. Il se remplira au fur et à mesure de votre chasse et vous servira de trésor.
Attention si vous partez à la découverte du trésor en soirée, pensez à emmener une lampe de poche, ce sera plus pratique !
Bienvenue à Colmar pour une chasse au trésor romantique et gourmande !
À chaque étape, pensez à noter votre indice dans le mot à trous ci-après. Il se remplira au fur et à mesure de votre chasse et vous servira de trésor.
Le dépliant de la chasse au trésor est uniquement disponible en français. 0 .
Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
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English :
Welcome to Colmar for a romantic, gourmet treasure hunt!
At each stage, remember to write your clue in the word puzzle. It will fill up as you go along, serving as your treasure.
Please note: if you’re discovering the treasure in the evening, remember to bring a flashlight it’ll be much more practical!
L’événement Chasse au trésor de Noël Colmar, un sucré Noël ! Colmar a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de tourisme de Colmar
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