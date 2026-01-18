Chasse au trésor d’Halloween au Port des Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage

Chasse au trésor d’Halloween au Port des Salines

Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

par équipe de 2 à 5 personnes

Début : Lundi 2026-10-17

fin : 2026-11-01

2026-10-17

Une grande chasse au trésor à réaliser en famille pour découvrir l’activité salicole et le site du Port des Salines en s’amusant sur réservation.

Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 70 62 83 le.port.des.salines@cdc-oleron.fr

English :

A great family treasure hunt to discover the Port des Salines site and the salt industry booking required.

