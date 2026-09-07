Chasse au trésor, le Trésor de Pierre Landais, Centre-ville du Loroux-Bottereau, Le Loroux-Bottereau

Informations pratiques

Chasse au trésor, le Trésor de Pierre Landais Samedi 19 septembre, 09h00 Centre-ville du Loroux-Bottereau Loire-Atlantique

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Partez à la recherche du trésor de Pierre Landais, Trésorier des ducs de Bretagne.

Chaque énigme est une clef, chaque vers est une boussole. Ne cherche pas avec tes yeux de marchand, mais avec l’esprit d’un bâtisseur.Le voyage sera long, et le lieu final ne se révélera qu’à celui qui saura lire entre mes doutes et mes certitudes.Hâte-toi lentement.

Pierre Landais

Tenter de trouver le trésor de Pierre landais, le premier à trouver le trésor gagnera un louis d’or (20 francs en or, Napoléon III). Des lots de consolation sont prévus pour le deuxième et le troisième.

Une vérification des réponses des énigmes sera faite pour le gagnant avant la remise des lots.

La chasse se fera en trois étapes, une première enveloppe avec 4 énigmes vous sera remis le jour de lancement de la chasse puis deux semaines plus tard une deuxième enveloppe avec quatre nouvelles énigmes et deux semaines plus tard une troisième enveloppe avec l’énigme ultime.

Inscription surhttps://www.helloasso.com/associations/colibri-sevremoine/boutiques/chasse-au-tresor-de-pierre-landais

Centre-ville du Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/colibri-sevremoine/boutiques/chasse-au-tresor-de-pierre-landais »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/colibri-sevremoine/boutiques/chasse-au-tresor-de-pierre-landais »}]

Tenter de trouver le trésor de Pierre landais, le premier à trouver le trésor gagnera un louis d’or (20 francs en or, Napoléon III, d’une valeur de 760€)