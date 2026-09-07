Les virades de l’espoir, Parc de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau

dimanche 27 septembre 2026 · Parc de la Tannerie · Le Loroux-Bottereau

Informations pratiques

Les virades de l’espoir Dimanche 27 septembre, 09h30 Parc de la Tannerie Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T09:30:00+02:00 – 2026-09-27T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T09:30:00+02:00 – 2026-09-27T10:00:00+02:00

Parc de la Tannerie Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Vaincre la mucoviscidose