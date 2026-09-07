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Les virades de l’espoir, Parc de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau

dimanche 27 septembre 2026 · Parc de la Tannerie · Le Loroux-Bottereau

Les virades de l’espoir, Parc de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Parc de la Tannerie
Adresse
Le Loroux-Bottereau
Ville
44430 Le Loroux-Bottereau
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Les virades de l’espoir Dimanche 27 septembre, 09h30 Parc de la Tannerie Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T09:30:00+02:00 – 2026-09-27T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T09:30:00+02:00 – 2026-09-27T10:00:00+02:00

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