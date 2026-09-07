AGENDA · Le Loroux-Bottereau
Les virades de l’espoir, Parc de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau
dimanche 27 septembre 2026 · Parc de la Tannerie · Le Loroux-Bottereau
Informations pratiques
Les virades de l’espoir Dimanche 27 septembre, 09h30 Parc de la Tannerie Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T09:30:00+02:00 – 2026-09-27T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T09:30:00+02:00 – 2026-09-27T10:00:00+02:00
Parc de la Tannerie Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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