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Chasse au trésor, Mairie de Bagard, Bagard

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Bagard · Bagard

Chasse au trésor, Mairie de Bagard, Bagard

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Bagard
Adresse
159 route d'Alès, 30140 Bagard
Ville
30140 Bagard
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Chasse au trésor Dimanche 20 septembre, 14h00 Mairie de Bagard Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Mairie de Bagard 159 route d’Alès, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie
Animée par Virus Game. Quête familiale pour découvrir le patrimoine et l’histoire du village.

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