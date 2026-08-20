Chasse au trésor, Mairie de Bagard, Bagard

Informations pratiques

Chasse au trésor Dimanche 20 septembre, 14h00 Mairie de Bagard Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Mairie de Bagard 159 route d’Alès, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie

Animée par Virus Game. Quête familiale pour découvrir le patrimoine et l’histoire du village.