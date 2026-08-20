AGENDA · Bagard
Chasse au trésor, Mairie de Bagard, Bagard
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Bagard · Bagard
Informations pratiques
Chasse au trésor Dimanche 20 septembre, 14h00 Mairie de Bagard Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Mairie de Bagard 159 route d’Alès, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie
Animée par Virus Game. Quête familiale pour découvrir le patrimoine et l’histoire du village.
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