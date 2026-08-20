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Journées du patrimoine à Bagard, Bagard, Bagard

dimanche 20 septembre 2026 · Bagard

Journées du patrimoine à Bagard, Bagard, Bagard

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bagard
Adresse
30140 Bagard
Ville
30140 Bagard
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Journées du patrimoine à Bagard Dimanche 20 septembre, 09h00 Bagard Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

© Titouan Mariac

Bagard 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie
Balade balade patrimoniale entres sources, lavoirs et rivières.

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