Journées du patrimoine à Bagard, Bagard, Bagard

Informations pratiques

Journées du patrimoine à Bagard Dimanche 20 septembre, 09h00 Bagard Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

© Titouan Mariac

Bagard 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie

Balade balade patrimoniale entres sources, lavoirs et rivières.