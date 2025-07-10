Chasse au trésor Tous contre Cornebidouille Place Sainte Anne Trégastel
Chasse au trésor Tous contre Cornebidouille Place Sainte Anne Trégastel jeudi 10 juillet 2025.
Trégastel
Chasse au trésor Tous contre Cornebidouille
Place Sainte Anne Bibliothèque municipale de Trégastel Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-09 15:30:00
Date(s) :
2025-07-10 2026-07-09
Chasse au trésor Tous contre Cornebidouille . Un escape game autour de l’univers de Cornebidouille.
De 7 ans à 11 ans, sur inscription. .
Place Sainte Anne Bibliothèque municipale de Trégastel Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51
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English :
L’événement Chasse au trésor Tous contre Cornebidouille Trégastel a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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