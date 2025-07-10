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Chasse au trésor Tous contre Cornebidouille Place Sainte Anne Trégastel

Chasse au trésor Tous contre Cornebidouille Place Sainte Anne Trégastel jeudi 10 juillet 2025.

Lieu : Place Sainte Anne

Adresse : Bibliothèque municipale de Trégastel

Ville : 22730 Trégastel

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 10 juillet 2025

Fin : jeudi 10 juillet 2025

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Trégastel

Chasse au trésor Tous contre Cornebidouille

Place Sainte Anne Bibliothèque municipale de Trégastel Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-09 15:30:00

Date(s) :
2025-07-10 2026-07-09

Chasse au trésor Tous contre Cornebidouille . Un escape game autour de l’univers de Cornebidouille.
De 7 ans à 11 ans, sur inscription.   .

Place Sainte Anne Bibliothèque municipale de Trégastel Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51 

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English :

L’événement Chasse au trésor Tous contre Cornebidouille Trégastel a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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