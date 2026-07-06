Informations pratiques

Cordemais

Chasse au trésor viking

Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-08-17 15:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17

À la hâte, les vikings ont caché leur trésor. Sauras-tu déjouer les pièges et résoudre les énigmes pour le retrouver ? Viens vivre une aventure pleine de mystères et de surprises !

Activité pour les 5/7 ans. .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

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English :

L’événement Chasse au trésor viking Cordemais a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay