Chasse au tresors enfants de 5 -12 ans au Château de Rametz, Venez passer une bonne après-midi avec vos enfants, château de Rametz, Bavay

Informations pratiques

Chasse au tresors enfants de 5 -12 ans au Château de Rametz,

Venez passer une bonne après-midi avec vos enfants Dimanche 20 septembre, 14h00 château de Rametz Nord

6 euros adultes et 2 euros pour les enfants de 6-18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez passer avec vos enfants un bon apres-midi.

Vous faites la chasse au tresors et ensuite déguster une bonne tarte au sucre suivit de la visite exterieur et intérieur du château de Rametz ( Donjon, cuisine, chapelle, galerie).

Ou même mieux: Vous apportez un sandwich pour le déjeuner dimanche, vous pourrez prendre une biere et un boisson sucré pour votre enfant et passerez ensuite l’apres-midi à rametz (chasse et visite)

Bienvenue à la chasse au trésors qui consiste à trouver des éléments du parc ( arbre, feuilles tec…) à prendre une photo et nous ramener le tout.

Si tout est bon, vous ferez le code de la boite au tresors et gagnerez un tresors de rametz.

Pas de supplément pour la chasse au trésors, c’est une entrée de 2 euros pour les 6-18 ans et 6 euros pour les parents.

château de Rametz rue du Quesnoy, Bavay Bavay 59570 Nord Hauts-de-France 0689630683 Le Château de Rametz est une ancienne place forte médiévale située à Saint-Waast-la- Vallée. La demeure est entourée de douves et d’un véritable écrin de verdure riche d’un parc arboré de plus de 300 ans. Le château est composé de quatre tours, deux d’entre elles sont reliées au donjon et à la tour de guet par une galerie XIXème. Les deux autres sont devenues un pigeonnier et une chapelle. Rametz a conservé ses caves, sa tour de maître, sa cuisine, ses latrines, ses escaliers dérobés, son puits, ses meurtrières et canonnières.

Une visite guidée vous permettra de voir le donjon, la cuisine, la galerie la chappelle et le parc. Elles ont lieux toutes les 10 mn à partir de 14h le samedi et la dernière sera à 18h. Le dimanche de 10h pour la première visite à 17h pour la dernière, de même toutes les 10 mn.

Soyez les bienvenus à Rametz pour un instant de détente (buvette) et de découvertes : ce lieu dégage une grande sérénité où il fait bon de s’arrêter et de visiter! Les personnes nous disent souvent qu’elles reviennent pour la deuxième ou troisième fois, Alors n’hésitez pas! Parking dans la rue du Quesnoy

Venez passer avec vos enfants un bon apres-midi.

Pascale de pas