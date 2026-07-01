Visite d’un potager en permaculture du château de Rametz, château de Rametz, Bavay

Informations pratiques

Visite d’un potager en permaculture du château de Rametz 19 et 20 septembre château de Rametz Nord

6 euros par adulte et 2 euros pour les enfants de 6-18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au sein du parc de 7 hectares (arbres remarquables : noyers d’Amérique (100 ans), hêtre pourpre (250 ans), pins maritimes, pin noir d’Autriche, chêne (130 ans)), vous pourrez visiter le potager en permaculture. Aucun produit phytosanitaire n’est utilisé pour l’entretien du parc et du potager. Le ticket d’entrée donne droit à la visite de l’intérieur du château et celle du par .

N’hésitez pas à venir à la buvette (bière, tarte au sucre….) pour vous rafraichir et partager un agréable moment à Rametz.

Soyez les bienvenus

château de Rametz rue du Quesnoy, Bavay Bavay 59570 Nord Hauts-de-France 0689630683 Le Château de Rametz est une ancienne place forte médiévale située à Saint-Waast-la- Vallée. La demeure est entourée de douves et d’un véritable écrin de verdure riche d’un parc arboré de plus de 300 ans. Le château est composé de quatre tours, deux d’entre elles sont reliées au donjon et à la tour de guet par une galerie XIXème. Les deux autres sont devenues un pigeonnier et une chapelle. Rametz a conservé ses caves, sa tour de maître, sa cuisine, ses latrines, ses escaliers dérobés, son puits, ses meurtrières et canonnières.

Une visite guidée vous permettra de voir le donjon, la cuisine, la galerie la chappelle et le parc. Elles ont lieux toutes les 10 mn à partir de 14h le samedi et la dernière sera à 18h. Le dimanche de 10h pour la première visite à 17h pour la dernière, de même toutes les 10 mn.

Soyez les bienvenus à Rametz pour un instant de détente (buvette) et de découvertes : ce lieu dégage une grande sérénité où il fait bon de s’arrêter et de visiter! Les personnes nous disent souvent qu’elles reviennent pour la deuxième ou troisième fois, Alors n’hésitez pas! Parking dans la rue du Quesnoy

Au sein du parc de 7 hectares (arbres remarquables: Noyers d’Amérique 100 ans, Hêtre pourpre (250 ans), Pins Maritimes, Pin noir d’autriche, Chêne (130 ans)), vous pourrez visiter le potager en Aucun…

Stanislas de Pas