Visites guidées intérieur et extérieur du Château de Rametz-arbres remarquables dans le parc, château de Rametz, Bavay

Informations pratiques

Visites guidées intérieur et extérieur du Château de Rametz-arbres remarquables dans le parc 19 et 20 septembre château de Rametz Nord

6 euros par adulte et 2 euros pour les 6-18 ans. Visites guidées toutes les 10 minutes, pas besoin de réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une visite guidée vous permettra de voir le donjon, la cuisine, la galerie la chappelle et le parc. Elles ont lieux toutes les 10 mn à partir de 14h le samedi et la dernière sera à 18h. Le dimanche de 10h pour la première visite à 17h pour la dernière. Vous vous promènerez dans un parc de 7 hectares avec de nombreux arbres remarquables (Noyer d’Amerique, Hêtre pourpre (250 ans), Cyprès chauve, Pin noir d’Autriche, Pin Maritime, Tilleul Lancéolé, Chêne (120 ans), Cèdre…

Soyez les bienvenus à Rametz pour un instant de détente (buvette) et de découvertes : ce lieu dégage une grande sérénité où il fait bon de s’arrêter et de visiter! Les personnes nous disent souvent qu’elles reviennent pour la deuxième ou troisième fois, Alors n’hésitez pas!

château de Rametz rue du Quesnoy, Bavay Bavay 59570 Nord Hauts-de-France 0689630683 Le Château de Rametz est une ancienne place forte médiévale située à Saint-Waast-la- Vallée. La demeure est entourée de douves et d’un véritable écrin de verdure riche d’un parc arboré de plus de 300 ans. Le château est composé de quatre tours, deux d’entre elles sont reliées au donjon et à la tour de guet par une galerie XIXème. Les deux autres sont devenues un pigeonnier et une chapelle. Rametz a conservé ses caves, sa tour de maître, sa cuisine, ses latrines, ses escaliers dérobés, son puits, ses meurtrières et canonnières.

Une visite guidée vous permettra de voir le donjon, la cuisine, la galerie la chappelle et le parc. Elles ont lieux toutes les 10 mn à partir de 14h le samedi et la dernière sera à 18h. Le dimanche de 10h pour la première visite à 17h pour la dernière, de même toutes les 10 mn.

Soyez les bienvenus à Rametz pour un instant de détente (buvette) et de découvertes : ce lieu dégage une grande sérénité où il fait bon de s’arrêter et de visiter! Les personnes nous disent souvent qu’elles reviennent pour la deuxième ou troisième fois, Alors n’hésitez pas! Parking dans la rue du Quesnoy

Une visite guidée vous permettra de voir le donjon, la cuisine, la galerie la chappelle et le parc. Elles ont lieux toutes les 10 mn à partir de 14h le samedi et la dernière sera à 18h. Le dimanche à…

Stanislas de Pas