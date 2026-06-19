Chasse aux bonbons d’Halloween Place du marché Saint-Denis-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Denis-d’Oléron

Chasse aux bonbons d’Halloween

Place du marché Place Général de Gaulles Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 16:00:00

fin : 2026-10-31 17:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Pour Halloween, la chasse aux bonbons est ouverte ! Rendez-vous déguisés, samedi 31 octobre à 16h, place du marché de Saint-Denis-d’Oléron, pour une déambulation festive dans les rues animée par Madame Flèche. Enfants et familles bienvenus !

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Place du marché Place Général de Gaulles Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr

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English : Halloween Candy Hunt

For Halloween, the trick-or-treating is on! Come in costume on Saturday, October 31, at 4 p.m., at the Saint-Denis-d’Oléron market square, for a festive parade through the streets led by Madame Flèche. Kids and families are welcome!

L’événement Chasse aux bonbons d’Halloween Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes