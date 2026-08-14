Informations pratiques

Harfleur

Chasse aux bonbons

55 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 16:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Les fantômes, les sorcières et les monstres sont de sortie… et les bonbons n’attendent que d’être découverts. Viens participer à une grande chasse aux bonbons d’Halloween remplie de surprises, de jeux et de gourmandises.

Enfile ton plus beau déguisement et prépare-toi à partir à la recherche des trésors sucrés cachés un peu partout dans le parc !

À partir de 5 ans. .

55 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

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English : Chasse aux bonbons

L’événement Chasse aux bonbons Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie