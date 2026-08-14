Chasse aux bonbons Harfleur
vendredi 30 octobre 2026 · Harfleur
Informations pratiques
Harfleur
Chasse aux bonbons
55 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 16:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Les fantômes, les sorcières et les monstres sont de sortie… et les bonbons n’attendent que d’être découverts. Viens participer à une grande chasse aux bonbons d’Halloween remplie de surprises, de jeux et de gourmandises.
Enfile ton plus beau déguisement et prépare-toi à partir à la recherche des trésors sucrés cachés un peu partout dans le parc !
À partir de 5 ans. .
55 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr
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English : Chasse aux bonbons
L’événement Chasse aux bonbons Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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