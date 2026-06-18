Sentheim

Chasse aux cigognes

Sentheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-05

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-05

Petits et grands, partez à la recherche des cigognes dissimulées dans le village certaines sont très visibles, d’autres bien mieux cachées… Serez-vous assez observateurs pour dénicher la cigogne dorée ou l’intrus ? Pour jouer Récupérez le formulaire sur la page Facebook de Sentheim Animations et déposez-le dans la boîte aux lettres dédiée une fois votre quête terminée.

Petits et grands, partez à l’aventure dans les rues du village. Des cigognes y sont dissimulées certaines sont très visibles, d’autres bien mieux cachées… Serez-vous assez observateurs pour dénicher la cigogne dorée ou l’intrus ?

Pour jouer Récupérez le formulaire sur la page Facebook de Sentheim Animations et déposez-le dans la boîte aux lettres dédiée une fois votre quête terminée. 0 .

Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Young and old alike, set out to find the storks hidden throughout the village: some are very easy to spot, while others are much better hidden… Will you be observant enough to spot the golden stork or the intruder? To play: Download the form from the Sentheim Animations Facebook page and drop it in the designated mailbox once you’ve finished your quest.

L’événement Chasse aux cigognes Sentheim a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach