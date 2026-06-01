Sentheim

Vente de tartes flambées

Grand Rue Sentheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Tennis Club de Sentheim vous propose une vente de tartes flambées midi et soir, sur place ou à emporter. Au programme de la journée animation musicale et terrain ouvert à tous avec amateurs pour découvrir le tennis.

Le Tennis Club de Sentheim vous propose une vente de tartes flambées midi et soir, sur place ou à emporter. Au programme de la journée animation musicale et terrain ouvert à tous avec amateurs pour découvrir le tennis. .

Grand Rue Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

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English :

The Sentheim Tennis Club is offering tartes flambées for lunch and dinner, available for dining in or takeout. Today’s schedule includes live music and courts open to everyone, including beginners looking to try tennis.

L’événement Vente de tartes flambées Sentheim a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach