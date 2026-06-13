Masevaux-Niederbruck

Chasse aux indices

2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-04

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-04

Pour les vacances, l’Office de Tourisme propose aux enfants de 6 à 12 ans de résoudre l’énigme de Masevaux-Niederbruck en partant à la recherche d’indices dans la ville. Livret et règlement disponible à l’Office de Tourisme.

Pour les vacances, l’Office de Tourisme propose aux enfants de 6 à 12 ans de résoudre l’énigme de Masevaux-Niederbruck en partant à la recherche d’indices dans la ville. Livret et règlement disponible à l’Office de Tourisme. .

2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99 ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr

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English :

For the holidays, the Tourist Office invites children ages 6 to 12 to solve the Masevaux-Niederbruck mystery by searching for clues around town. Booklets and rules are available at the Tourist Office.

L’événement Chasse aux indices Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach