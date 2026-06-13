Chasse aux indices Masevaux-Niederbruck
Chasse aux indices Masevaux-Niederbruck samedi 4 juillet 2026.
Masevaux-Niederbruck
Chasse aux indices
2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-04
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-04
Pour les vacances, l’Office de Tourisme propose aux enfants de 6 à 12 ans de résoudre l’énigme de Masevaux-Niederbruck en partant à la recherche d’indices dans la ville. Livret et règlement disponible à l’Office de Tourisme.
Pour les vacances, l’Office de Tourisme propose aux enfants de 6 à 12 ans de résoudre l’énigme de Masevaux-Niederbruck en partant à la recherche d’indices dans la ville. Livret et règlement disponible à l’Office de Tourisme. .
2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99 ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr
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English :
For the holidays, the Tourist Office invites children ages 6 to 12 to solve the Masevaux-Niederbruck mystery by searching for clues around town. Booklets and rules are available at the Tourist Office.
L’événement Chasse aux indices Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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