Diffusion des matchs de la Coupe du Monde de football Masevaux-Niederbruck mercredi 1 juillet 2026.

Masevaux-Niederbruck

Diffusion des matchs de la Coupe du Monde de football

4 Rue du Général de Gaulle Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-01 21:00:00

fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-19

Venez soutenir votre équipe ou tout simplement suivre les matchs de la Coupe du Monde de football en terrasse ou dans la salle climatisée. Débit de boissons et restauration sur place.

Venez soutenir votre équipe ou tout simplement suivre les matchs de la Coupe du Monde de football en terrasse ou dans la salle climatisée. Débit de boissons et restauration sur place. .

4 Rue du Général de Gaulle Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 9 65 37 05 03 contactbartabaclafonderie@gmail.com

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English :

Come cheer on your team or just watch the World Cup matches on the patio or in the air-conditioned lounge. Drinks and food available on site.

L’événement Diffusion des matchs de la Coupe du Monde de football Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach