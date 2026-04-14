Chasse aux [K]uriosités à Beg Meil (Fouesnant) Les Archi Kurieux Fouesnant
Chasse aux [K]uriosités à Beg Meil (Fouesnant) Les Archi Kurieux Fouesnant mardi 14 avril 2026.
Chasse aux [K]uriosités à Beg Meil (Fouesnant) Les Archi Kurieux Fouesnant 14 – 29 avril Réservation obligatoire, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte
Activité en autonomie dans la ville à partager en famille ou entre amis. Enfants accompagnés d’un adulte dont l’entrée est payante. 1h30 à 2h selon la rapidité des participants.
**A partir de 4 ans** (plusieurs niveaux disponibles)
**RESERVATION OBLIGATOIRE**
En autonomie, explorez la ville pour retrouver les détails originaux et insolites qui vous sont confiés. En fonction du niveau choisi, plus ou moins d’indices vous seront accordés pour faciliter votre découverte. Au cours du jeu, transformez-vous à votre tour en photographe et accomplissez des défis inédits.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-14T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-29T16:30:00.000+02:00
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https://www.lesarchikurieux.fr/reservations/?re-product-id=160851&rwstep=product
Les Archi Kurieux fouesnant Fouesnant 29170 Finistère
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