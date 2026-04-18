Chasse aux [K]uriosités à Melgven Parking du Centre Melgven Melgven
Chasse aux [K]uriosités à Melgven Parking du Centre Melgven Melgven samedi 18 avril 2026.
Chasse aux [K]uriosités à Melgven Parking du Centre Melgven Melgven 18 avril – 9 mai, certains samedis Réservation obligatoire
Activité en autonomie dans la ville à partager en famille ou entre amis. Enfants accompagnés d’un adulte dont l’entrée est payante. 1h30 à 2h selon la rapidité des participants.
**A partir de 4 ans** (plusieurs niveaux disponibles)
**RESERVATION OBLIGATOIRE**
En autonomie, explorez la ville pour retrouver les détails originaux et insolites qui vous sont confiés. En fonction du niveau choisi, plus ou moins d’indices vous seront accordés pour faciliter votre découverte. Au cours du jeu, transformez-vous à votre tour en photographe et accomplissez des défis inédits.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-09T16:30:00.000+02:00
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https://www.lesarchikurieux.fr/chasse-aux-k-uriosites/
Parking du Centre Melgven Melgven Melgven 29140 Finistère
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