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Chasse aux [K]uriosités à Melgven Parking du Centre Melgven Melgven

Chasse aux [K]uriosités à Melgven Parking du Centre Melgven Melgven

Chasse aux [K]uriosités à Melgven Parking du Centre Melgven Melgven samedi 18 avril 2026.

Lieu : Parking du Centre Melgven

Adresse : Melgven

Ville : 29140 Melgven

Département : Finistère

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : Réservation obligatoire

Chasse aux [K]uriosités à Melgven Parking du Centre Melgven Melgven 18 avril – 9 mai, certains samedis Réservation obligatoire

Activité en autonomie dans la ville à partager en famille ou entre amis. Enfants accompagnés d’un adulte dont l’entrée est payante. 1h30 à 2h selon la rapidité des participants.

**A partir de 4 ans** (plusieurs niveaux disponibles)
**RESERVATION OBLIGATOIRE**
En autonomie, explorez la ville pour retrouver les détails originaux et insolites qui vous sont confiés. En fonction du niveau choisi, plus ou moins d’indices vous seront accordés pour faciliter votre découverte. Au cours du jeu, transformez-vous à votre tour en photographe et accomplissez des défis inédits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-09T16:30:00.000+02:00

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 https://www.lesarchikurieux.fr/chasse-aux-k-uriosites/

Parking du Centre Melgven Melgven Melgven 29140 Finistère


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