la fête du Printemps, The international love-shack company, Melgven

la fête du Printemps Samedi 2 mai, 14h00 The international love-shack company Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Après avoir donné la place qu’elles méritent aux fameuses cordes locales ,

nous allons vivre ensemble une experience musicale inattendue

avec l’Ardouane duo extraordinaire inspirés par le chant des oiseaux et des troubadours musique aux racines profondes et délicates.Venus du sud ils apportent aussi la fibre solaire dans leurs voix d’exception !

Pour la soirée et pour guider nos pas vers le printemps et nos âmes vers le soleil nous accueillerons Alma Criola grande révélation et talent local, c’est à dire de partout et surtout du Cap-Vert.

pour l’après midi parmis les différents jeux et promenades,

Nous danserons ensemble autour d’un mat de mai ! danse de rubans,, de fanfreluches et falballas!

Bien sur, nous serons tous déguisé, costumés, habillés de pleines couleurs pour cette occasion pour célébrer la vie ensoleillée et radieuse qui empli nos univers, nos narines et nos iris étonnés par tous ces parfums et toutes ces couleurs! Le retour du vivant, la fête de l’air léger et de la terre fertile, la fête des oiseaux, des arcs en ciels, des licornes et de l’Amour joyeux!

le manger, le boire et le coucher seront possible !

Vos billets Ici

Nous cherchons d’ailleurs des bénévoles pour nous aider à préparer ce poème festif à la vie qui vient !

https://www.facebook.com/events/940411081977334/

The international love-shack company Kerspern, 29140 Melgven, France Melgven 29140 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/940411081977334/ »}] https://www.facebook.com/events/940411081977334/ AVEN

Après avoir donné la place qu’elles méritent aux fameuses cordes locales ,