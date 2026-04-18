Jeu de piste à Melgven Parking du Centre Melgven Melgven 18 avril – 9 mai, certains samedis Réservation obligatoire

Activité en autonomie dans la ville à partager en famille ou entre amis. Enfants accompagnés d’un adulte dont l’entrée est payante. 1h30 à 2h selon la rapidité des participants.

Lors d’un séjour à Melgven, notre arrière-grand-oncle Archibald a découvert une légende tragique : celle d’une jeune femme enfermée au sommet de la tour du manoir de son oncle cruel … Heureusement, un jeune Breton aurait tout risqué pour la sauver.

Après de longues recherches, Archibald a reconstitué cette histoire et retrouvé le nom de la captive et l’a enfermé dans un mystérieux objet codé.

Parviendrez-vous à ouvrir cet objet et à percer le mystère de son destin ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-18T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-09T16:00:00.000+02:00

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Parking du Centre Melgven Melgven Melgven 29140 Finistère



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