Chasse aux œufs au château chateau Villersexel

Chasse aux œufs au château
chateau 63 place de l’hôtel de ville Villersexel Haute-Saône
Début : 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
2026-04-05
Le château de Villersexel organise sa 8e édition de la chasse aux œufs.
Les règles des milliers d’œufs factices ont été disséminés à travers les 30 hectares du parc dans différentes zones de couleurs (prairie, forêt, parc…) auxquelles correspondent des œufs de couleur à trouver. Une fois les œufs de chaque couleur trouvés, les chasseurs pourront échanger leurs œufs pour un sac d’œufs en chocolat à déguster sur place ou à emporter.
Pour les meilleurs chasseurs, des œufs spéciaux sont à trouver donnant accès à d’autres prix. Les trouverez-vous ?
Les plus petits pourront s’amuser autant que les autres, grâce à une zone pioupiou surveillée tout le long de la chasse, remplie d’oeufs en chocolat à récolter.
Vous pourrez ainsi vous détendre et profiter des espaces pour récolter les œufs, mais vous pourrez aussi assister à des animations et profiter des stands de nourriture tout au long de l’événement.
Buvette et restauration sur place.
Réservation obligatoire en ligne .
