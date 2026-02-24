Chasse aux œufs au château chateau Villersexel

Chasse aux œufs au château

chateau 63 place de l’hôtel de ville Villersexel Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Le château de Villersexel organise sa 8e édition de la chasse aux œufs.

Les règles des milliers d’œufs factices ont été disséminés à travers les 30 hectares du parc dans différentes zones de couleurs (prairie, forêt, parc…) auxquelles correspondent des œufs de couleur à trouver. Une fois les œufs de chaque couleur trouvés, les chasseurs pourront échanger leurs œufs pour un sac d’œufs en chocolat à déguster sur place ou à emporter.

Pour les meilleurs chasseurs, des œufs spéciaux sont à trouver donnant accès à d’autres prix. Les trouverez-vous ?

Les plus petits pourront s’amuser autant que les autres, grâce à une zone pioupiou surveillée tout le long de la chasse, remplie d’oeufs en chocolat à récolter.

Vous pourrez ainsi vous détendre et profiter des espaces pour récolter les œufs, mais vous pourrez aussi assister à des animations et profiter des stands de nourriture tout au long de l’événement.

Buvette et restauration sur place.

Réservation obligatoire en ligne .

