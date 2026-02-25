Marché nocturne stade Villersexel

Marché nocturne

stade Rue du Stade Villersexel Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’ASVE organise un marché nocturne. Producteurs locaux et petite restauration sur place.

Animation par LES VOLEURS DE SONS. .

stade Rue du Stade Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 40 65 89 laurencediot123@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché nocturne Villersexel a été mis à jour le 2026-02-23 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL