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Salon du livre Villersexel

Salon du livre Villersexel

Salon du livre Villersexel samedi 20 juin 2026.

Adresse : salle des fêtes

Ville : 70110 Villersexel

Département : Haute-Saône

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Villersexel

Salon du livre

salle des fêtes Villersexel Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 13:30:00
fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

La bibliothèque de Villersexel Livre Ouvert organise son 2nd salon du livre à la salle des fêtes.
Plus de 30 auteurs seront présents, rencontres et dédicaces.
Différentes autres activités seront proposées aux grands comme aux petits.   .

salle des fêtes Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 60 44 59 

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English : Salon du livre

L’événement Salon du livre Villersexel a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

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