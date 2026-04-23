Villersexel

Salon du livre

salle des fêtes Villersexel Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:30:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La bibliothèque de Villersexel Livre Ouvert organise son 2nd salon du livre à la salle des fêtes.

Plus de 30 auteurs seront présents, rencontres et dédicaces.

Différentes autres activités seront proposées aux grands comme aux petits. .

salle des fêtes Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 60 44 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du livre

L’événement Salon du livre Villersexel a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL