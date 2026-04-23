Salon du livre Villersexel
Salon du livre Villersexel samedi 20 juin 2026.
Villersexel
Salon du livre
salle des fêtes Villersexel Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 13:30:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La bibliothèque de Villersexel Livre Ouvert organise son 2nd salon du livre à la salle des fêtes.
Plus de 30 auteurs seront présents, rencontres et dédicaces.
Différentes autres activités seront proposées aux grands comme aux petits. .
salle des fêtes Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 60 44 59
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English : Salon du livre
L’événement Salon du livre Villersexel a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL
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