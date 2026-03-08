Chasse aux oeufs Cosnac
Chasse aux oeufs Cosnac dimanche 12 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Parc municipal du château Cosnac Corrèze
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
2026-04-12
Chasse aux œufs avec animations jeux en bois, ateliers créatifs, maquillage.
Boissons et gâteaux sur place.
De 14h à 17h, dans le parc municipal du château (replis à la salle polyvalente en cas de pluie). .
Parc municipal du château Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 82 97 centreteyssandier@commune-cosnac.fr
English : Chasse aux oeufs
