Chasse aux oeufs Cosnac

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Chasse aux œufs avec animations jeux en bois, ateliers créatifs, maquillage.

Boissons et gâteaux sur place.

De 14h à 17h, dans le parc municipal du château (replis à la salle polyvalente en cas de pluie). .

Parc municipal du château Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 82 97 centreteyssandier@commune-cosnac.fr

