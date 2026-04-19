Chasse aux œufs de Pâques Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Mercredi 22 avril, 11h00 Droit d’entrée du Musée. Gratuit pour les 5-7 ans, 7€ pour les 7-12 ans. Sans réservation.

Parce qu’il est toujours temps de déguster du chocolat, le Musée de la Toile de Jouy vous invite pour sa chasse aux œufs de Pâques !

Suivez la piste, trouvez la solution aux énigmes… et surtout, soyez récompensés pour vos talents de détectives, comme il se doit !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-22T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-22T18:00:00.000+02:00

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https://www.museedelatoiledejouy.fr/

Musée de la Toile de Jouy 54 rue Charles de Gaulle, 78350 Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



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