HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 21 avril, 12h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-21T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-21T13:00:00.000+02:00

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https://www.hec.edu/en/hec-academy/meet-us/webinar-hec-paris-summer-school-all-you-need-know-20

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



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