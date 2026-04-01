Veigné

Chasse aux oeufs

Rue de la Championnière Veigné Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 13:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Chasse aux œufs organisée par l’APE des Gués à la Championnière de 10h à 13h le dimanche 26 avril.

Départ de la chasse en horaire libre sur ce créneau.

Ouvert à tous!

Entrée sur inscription UNIQUEMENT

3€ l’entrée

Activités gratuites sur place

Boissons sur place 0.50€

Chasse aux œufs organisée par l’APE des Gués à la Championnière de 10h à 13h le dimanche 26 avril.

Départ de la chasse en horaire libre sur ce créneau.

Ouvert à tous!

Entrée sur inscription UNIQUEMENT

3€ l’entrée

Activités gratuites sur place

Boissons sur place 0.50€ 3 .

Rue de la Championnière Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Egg hunt organized by APE des Gués at La Championnière from 10 a.m. to 1 p.m. on Sunday April 26.

The hunt starts at any time during this period.

Open to all!

Entry by registration ONLY

3? admission

Free activities on site

Drinks on site 0.50?

L’événement Chasse aux oeufs Veigné a été mis à jour le 2026-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme