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AGENDA · Nyer

CHASSE AUX TRÉSOR NATURE Nyer

mercredi 22 juillet 2026 · Nyer

CHASSE AUX TRÉSOR NATURE Nyer

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
66360 Nyer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Nyer

CHASSE AUX TRÉSOR NATURE

Nyer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Tous ensemble participons à une chasse au trésor nature.
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Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 05 56 

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English :

Let’s all join together in a nature treasure hunt.

L’événement CHASSE AUX TRÉSOR NATURE Nyer a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI CONFLENT CANIGO

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