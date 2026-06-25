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FESTIVAL NATURE RANDONNÉE POUR TOUS Nyer

FESTIVAL NATURE RANDONNÉE POUR TOUS Nyer

FESTIVAL NATURE RANDONNÉE POUR TOUS Nyer lundi 13 juillet 2026.

Ville
66360 Nyer
Département
Pyrénées-Orientales
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
09:15:00
Tarif

Nyer

FESTIVAL NATURE RANDONNÉE POUR TOUS

Nyer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:15:00
fin : 2026-07-13 15:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Découverte de la réserve, en compagnie d’un âne intégrant des personnes en situation d’handicap (accessible aux PSH).
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Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 05 56 

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English :

Exploring the reserve with a group that includes people with disabilities (accessible to people with disabilities).

L’événement FESTIVAL NATURE RANDONNÉE POUR TOUS Nyer a été mis à jour le 2026-06-25 par OTI CONFLENT CANIGO

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