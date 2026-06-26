FESTIVAL NATURE BALADE SOUTERRAINE Nyer
FESTIVAL NATURE BALADE SOUTERRAINE Nyer mardi 21 juillet 2026.
Nyer
FESTIVAL NATURE BALADE SOUTERRAINE
Nyer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Découverte du monde des chauves-souris au travers d’une balade souterraine commentée dans la grotte de Fuilla, habitat fréquenté par les chauves-souris.
.
Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 71 56 19 tess.norel@cd66.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the world of bats on a guided underground tour of the Fuilla Cave, a habitat frequently inhabited by bats.
L’événement FESTIVAL NATURE BALADE SOUTERRAINE Nyer a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI CONFLENT CANIGO
À voir aussi à Nyer (Pyrénées-Orientales)
- FESTIVAL NATURE RANDONNÉE POUR TOUS Nyer 13 juillet 2026
- COMPTAGE DES CHAUVES-SOURIS DU VILLAGE DE NYER Nyer 15 juillet 2026
- COMPTAGE DES CHAUVES-SOURIS DU VILLAGE DE NYER Nyer 22 juillet 2026
- COMPTAGE DES CHAUVES-SOURIS DU VILLAGE DE NYER Nyer 5 août 2026