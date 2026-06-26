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FESTIVAL NATURE BALADE SOUTERRAINE Nyer

FESTIVAL NATURE BALADE SOUTERRAINE Nyer

FESTIVAL NATURE BALADE SOUTERRAINE Nyer mardi 21 juillet 2026.

Ville
66360 Nyer
Département
Pyrénées-Orientales
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Nyer

FESTIVAL NATURE BALADE SOUTERRAINE

Nyer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Découverte du monde des chauves-souris au travers d’une balade souterraine commentée dans la grotte de Fuilla, habitat fréquenté par les chauves-souris.
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Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 71 56 19  tess.norel@cd66.fr

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English :

Discover the world of bats on a guided underground tour of the Fuilla Cave, a habitat frequently inhabited by bats.

L’événement FESTIVAL NATURE BALADE SOUTERRAINE Nyer a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI CONFLENT CANIGO

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