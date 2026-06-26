COMPTAGE DES CHAUVES-SOURIS DU VILLAGE DE NYER Nyer mercredi 22 juillet 2026.

Nyer

COMPTAGE DES CHAUVES-SOURIS DU VILLAGE DE NYER

Nyer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Visite de l’exposition un monde renversant , présentation de la colonie et comptage. Se renseigner sur les horaires à la maison de la Réserve.

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Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 05 56

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English :

Tour of the Un monde renversant exhibition, introduction to the colony, and head count. Check with the Reserve Center for schedule information.

L’événement COMPTAGE DES CHAUVES-SOURIS DU VILLAGE DE NYER Nyer a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI CONFLENT CANIGO