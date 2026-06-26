Nyer

VIS MA VIE DE CHAUVE SOURIS

Nyer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-07-27 16:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Découverte des chauves-souris. Matin visite guidée de l’exposition et projection d’un film sur les chauves-souris. Après-midi, atelier créez votre chauve-souris suivi d’ateliers pour mieux comprendre les chauves-souris. Prévoir pique-nique. Réservation obligatoire.

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Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 71 56 19 tess.noral@cd66.fr

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English :

Discovering Bats. In the morning, a guided tour of the exhibition and a screening of a film about bats. In the afternoon, a “Create Your Own Bat” workshop followed by workshops to help you better understand bats. Bring a picnic lunch. Reservations required.

L’événement VIS MA VIE DE CHAUVE SOURIS Nyer a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI CONFLENT CANIGO