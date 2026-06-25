AGENDA · Nyer
FESTIVAL NATURE RANDONNÉE BOTANIQUE Nyer
jeudi 23 juillet 2026 · Nyer
Informations pratiques
Nyer
FESTIVAL NATURE RANDONNÉE BOTANIQUE
Nyer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Partez à la découverte des plantes comestibles et médicinale. Atelier cuisine en prime. (accessible aux PSH)
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Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 05 56
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English :
Come discover edible and medicinal plants. Plus, a cooking workshop. (Accessible to people with disabilities)
L’événement FESTIVAL NATURE RANDONNÉE BOTANIQUE Nyer a été mis à jour le 2026-06-25 par OTI CONFLENT CANIGO
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