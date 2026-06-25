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AGENDA · Nyer

FESTIVAL NATURE RANDONNÉE BOTANIQUE Nyer

jeudi 23 juillet 2026 · Nyer

FESTIVAL NATURE RANDONNÉE BOTANIQUE Nyer

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
66360 Nyer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Nyer

FESTIVAL NATURE RANDONNÉE BOTANIQUE

Nyer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Partez à la découverte des plantes comestibles et médicinale. Atelier cuisine en prime. (accessible aux PSH)
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Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 05 56 

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English :

Come discover edible and medicinal plants. Plus, a cooking workshop. (Accessible to people with disabilities)

L’événement FESTIVAL NATURE RANDONNÉE BOTANIQUE Nyer a été mis à jour le 2026-06-25 par OTI CONFLENT CANIGO

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