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AGENDA · Nyer

FESTIVAL NATURE RANDONNÉE POUR TOUS Nyer

vendredi 24 juillet 2026 · Nyer

FESTIVAL NATURE RANDONNÉE POUR TOUS Nyer

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
66360 Nyer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Nyer

FESTIVAL NATURE RANDONNÉE POUR TOUS

Nyer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:30:00
fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Découverte de la réserve naturelle. Journée réservée au public en situation de handicap. (accessible aux PSH)
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Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 05 56 

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English :

Exploring the nature reserve. A day set aside for people with disabilities. (accessible to people with disabilities)

L’événement FESTIVAL NATURE RANDONNÉE POUR TOUS Nyer a été mis à jour le 2026-06-25 par OTI CONFLENT CANIGO

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