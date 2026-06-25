FESTIVAL NATURE RANDONNÉE POUR TOUS Nyer
FESTIVAL NATURE RANDONNÉE POUR TOUS Nyer mercredi 15 juillet 2026.
Nyer
FESTIVAL NATURE RANDONNÉE POUR TOUS
Nyer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Découverte de la réserve naturelle. Journée réservée au public en situation d’handicap. (accessible aux PSH)
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Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 05 56
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English :
Exploring the nature reserve. A day set aside for people with disabilities. (Accessible to people with disabilities)
L’événement FESTIVAL NATURE RANDONNÉE POUR TOUS Nyer a été mis à jour le 2026-06-25 par OTI CONFLENT CANIGO
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