Les Moutiers-en-Retz

Chasse aux trésors sur la plage

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13 15:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-27

Partez à l’aventure avec une chasse aux trésors sur la plage, une animation ludique et familiale au cœur du littoral.

​. Une aventure nature pour petits et grands

Échos Nature propose une chasse aux trésors sur la plage, invitant les participants à explorer le littoral de manière amusante et interactive. En famille ou entre amis, petits et grands partent à la recherche d’indices et de trésors cachés, tout en découvrant les richesses naturelles du bord de mer dans une ambiance conviviale.

Découvrir la plage autrement

Cette animation offre une occasion originale de sensibiliser à l’environnement marin tout en s’amusant. Entre observation, énigmes et découverte de la faune et de la flore du littoral, cette chasse aux trésors transforme la plage des Moutiers-en-Retz en un véritable terrain d’exploration pour les curieux de nature.

Information pratique

Réservez votre place directement en ligne https://www.billetweb.fr/pro/echosnature

Ouvrez l’œil, relevez les défis et vivez une enquête grandeur nature face à la mer !

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz.

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Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 48 50 23 vincent@echosnature.fr

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English :

Go on an adventure with a treasure hunt on the beach, a fun family activity in the heart of the coastline.

L’événement Chasse aux trésors sur la plage Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-01 par I_OT Pornic