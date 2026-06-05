Chasse & campagne en fête à Saint-Paul Saint-Paul
Chasse & campagne en fête à Saint-Paul Saint-Paul samedi 22 août 2026.
Saint-Paul
Chasse & campagne en fête à Saint-Paul
Chabrely Saint-Paul Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
L’ACCA de Saint-Paul vous donne rendez-vous le samedi 22 août à partir de 9h00, au lieu-dit Chabrely à Saint-Paul (87260), pour une journée conviviale placée sous le signe des traditions rurales, du patrimoine et du partage.
Tout au long de la journée, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations
Groupe folklorique
Exposition de vieux tracteurs
Démonstration de batteuse à l’ancienne
Tir à l’arc
Jeux pour enfants
Côté restauration, venez savourer les spécialités proposées pour l’occasion
Repas du midi grillades de chevreuil 10 €
Repas du soir traditionnel cochon à la broche 22 € (sur réservation avant le 15 août)
Cette journée festive est l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir les traditions de la campagne, dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble la ruralité, les traditions et la convivialité ! .
Chabrely Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 82 61
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English : Chasse & campagne en fête à Saint-Paul
L’événement Chasse & campagne en fête à Saint-Paul Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Noblat
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