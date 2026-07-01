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Exposition de trains miniatures, Salle des fêtes, Saint-Paul

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Paul

Exposition de trains miniatures, Salle des fêtes, Saint-Paul

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
61100 Saint-Paul
Ville
60650 Saint-Paul
Département
Oise

Exposition de trains miniatures 19 et 20 septembre Salle des fêtes Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre à Saint-Paul (61), près de Flers de l’Orne :
Exposition de trains miniatures organisée par le Club Loco 61, l’activité modélisme ferroviaire de l’association St Paul Loisirs.
Présentation de nos réseaux modulaires avec circulation de trains miniatures en continu. Les décors et la composition des trains reproduisent l’univers et toute l’histoire du chemin de fer Français
Pas de restauration sur place.
Entrée gratuite.

Salle des fêtes à St Paul de 10h à 18h.

Salle des fêtes 61100 Saint-Paul Saint-Paul 60650 Oise Hauts-de-France
Les 19 et 20 septembre à Saint-Paul (61), près de Flers de l’Orne :

©JJChastagner

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