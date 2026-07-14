Informations pratiques

CHASSOL – Funny How Le Diapason – Université de Rennes Rennes Jeudi 1 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

CHASSOL – Funny How

### **CHASSOL – Funny How**

**Chassol revient au Diapason avec son nouveau projet !**

Funny How? de Christophe Chassol, s’inscrit dans la continuité de ses « Ultrascores » tout en marquant un tournant vers un son plus contemporain et un propos plus politique. Inspiré par le stand-up américain, l’album mêle soul, jazz, rap, comédie musicale, et fait dialoguer les voix de figures comme Dave Chappelle ou Dulcé Sloan avec celles de comédiens émergents. À partir d’archives et d’images tournées à New York et Chicago, Chassol harmonise le réel pour en révéler les notes cachées et composer un récit choral, musical et engagé.

► **Jeudi 1er octobre à 20h30**

_Étudiant·es : Gratuit / Tarifs réduits : 4€ / Plein tarif : 15€_

_**>**_ [_**Billetterie**_](https://www.billetweb.fr/concert-chassol)

[_**https://youtu.be/zn6gpryyghg?si=T34bmjQU55G_S7LY**_](https://youtu.be/zn6gpryyghg?si=T34bmjQU55G_S7LY)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-01T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-01T22:00:00.000+02:00

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https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.billetweb.fr/concert-chassol

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien



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