CHASSOL – Funny How Le Diapason – Université de Rennes Rennes
jeudi 1 octobre 2026 · Le Diapason - Université de Rennes · Rennes
Informations pratiques
CHASSOL – Funny How Le Diapason – Université de Rennes Rennes Jeudi 1 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine
CHASSOL – Funny How
### **CHASSOL – Funny How**
**Chassol revient au Diapason avec son nouveau projet !**
Funny How? de Christophe Chassol, s’inscrit dans la continuité de ses « Ultrascores » tout en marquant un tournant vers un son plus contemporain et un propos plus politique. Inspiré par le stand-up américain, l’album mêle soul, jazz, rap, comédie musicale, et fait dialoguer les voix de figures comme Dave Chappelle ou Dulcé Sloan avec celles de comédiens émergents. À partir d’archives et d’images tournées à New York et Chicago, Chassol harmonise le réel pour en révéler les notes cachées et composer un récit choral, musical et engagé.
► **Jeudi 1er octobre à 20h30**
_Étudiant·es : Gratuit / Tarifs réduits : 4€ / Plein tarif : 15€_
_**>**_ [_**Billetterie**_](https://www.billetweb.fr/concert-chassol)
[_**https://youtu.be/zn6gpryyghg?si=T34bmjQU55G_S7LY**_](https://youtu.be/zn6gpryyghg?si=T34bmjQU55G_S7LY)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-01T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-01T22:00:00.000+02:00
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https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.billetweb.fr/concert-chassol
Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68
G.julien
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