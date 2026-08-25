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Chat caché Médiathèque Jacques Demy Nantes
samedi 19 décembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-19 11:00 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 99
Par la Compagnie Davaï !Un chat, des papillons multicolores, des fourmis, des oiseaux… Adapté du livre de Natalie Tual, ce spectacle musical emmène les plus petits à la découverte des trésors du jardin.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/
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