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Chat caché Médiathèque Jacques Demy Nantes

samedi 19 décembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Chat caché Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 Quai de la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-19 11:00 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 99 

Par la Compagnie Davaï !Un chat, des papillons multicolores, des fourmis, des oiseaux… Adapté du livre de Natalie Tual, ce spectacle musical emmène les plus petits à la découverte des trésors du jardin.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


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