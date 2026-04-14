Chat caché, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes

Chat caché 21 – 24 avril TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

Tarif unique 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T10:30:00+02:00 – 2026-04-21T11:15:00+02:00

Fin : 2026-04-24T10:30:00+02:00 – 2026-04-24T11:15:00+02:00

Une petite fille part à l’aventure avec son chat : une partie de cache-cache dans les brindilles, la contemplation d’un papillon multicolore, de fourmis qui chatouillent, d’un oiseau mélodieux, les premières chutes aussi… Elle va de découverte en découverte pour finir par un câlin réconfortant !Des chansons fraîches, tendres et délicates nous entraînent irrésistiblement dans leurs aventures et dans la découverte de la nature.Adaptation théâtrale tout en douceur du livre musical de Natalie Tual, « Chat caché ». Un spectacle qui propose, par son écriture, une richesse de sensations sonores, visuelles, tactiles et d’émotions qui réjouissent petits et grands !

Mis en scène et interprété par Sébastien Loiseau et Aurélie Valetoux. Textes et musiques par Natalie Tual, compositions par Gilles Belouin et création lumière Mathieu Charvot. Marionnettes par Lucas Prieux

A partir de 1 an.

Durée : 45 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.tntheatre.com/a-voir-en-famille/?re-product-id=324937 »}]

Une petite fille part à l’aventure avec son chat : une partie de cache-cache dans les brindilles, la contemplation d’un papillon multicolore, d’un oiseau mélodieux, les premières chutes aussi… musique famille