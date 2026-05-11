Pomport

Château Bélingard | Les accords de Bélingard

Château Bélingard Pomport Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 11:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Atelier accords vins et produits locaux dans notre chai à barrique découvrez 4 vins de notre productions associés à 4 produits 100% Périgord + 1 dégustation surprise

Sur réservation. .

Château Bélingard Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 28 03 contact@belingard.com

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English : Château Bélingard | Les accords de Bélingard

L’événement Château Bélingard | Les accords de Bélingard Pomport a été mis à jour le 2026-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides