Château Caillavel | Visite & dégustation 11h Château Caillavel Pomport

Pomport

Château Caillavel | Visite & dégustation 11h

Château Caillavel 626 Route du Lac Pomport Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 11:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-22 2026-06-23

Visite de la cave, dégustation de nos vins liquoreux avec initiation, accompagnée de spécialités périgourdines.

Sur réservation. .

Château Caillavel 626 Route du Lac Pomport 24331 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 43 30

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English : Château Caillavel | Visite & dégustation 11h

L’événement Château Caillavel | Visite & dégustation 11h Pomport a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides