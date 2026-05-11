Château Caillavel | Visite & dégustation 11h Château Caillavel Pomport
Château Caillavel | Visite & dégustation 11h Château Caillavel Pomport lundi 1 juin 2026.
Pomport
Château Caillavel | Visite & dégustation 11h
Château Caillavel 626 Route du Lac Pomport Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 11:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-22 2026-06-23
Visite de la cave, dégustation de nos vins liquoreux avec initiation, accompagnée de spécialités périgourdines.
Sur réservation. .
Château Caillavel 626 Route du Lac Pomport 24331 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 43 30
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English : Château Caillavel | Visite & dégustation 11h
L’événement Château Caillavel | Visite & dégustation 11h Pomport a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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