Château Champion pique-nique chez le vigneron Saint-Christophe-des-Bardes
Château Champion pique-nique chez le vigneron Saint-Christophe-des-Bardes samedi 23 mai 2026.
Saint-Christophe-des-Bardes
Château Champion pique-nique chez le vigneron
762 Route de Champion Saint-Christophe-des-Bardes Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
La prochaine édition du Pique-Nique chez les Vignerons Indépendants® se tiendra les 23, 24 et 25 mai.
Cet événement convivial, labellisé Vignobles et Découvertes , invite le public à partager un moment privilégié au cœur des domaines viticoles. Le principe est simple chacun apporte son pique-nique, tandis que les vignerons ouvrent leurs portes pour faire découvrir leur univers.
Au programme visites des propriétés, dégustations de vins et nombreuses animations à vivre en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse et authentique.
Pour cette nouvelle édition, 22 domaines participent en Nouvelle-Aquitaine, offrant autant d’occasions de rencontrer des passionnés, d’explorer les terroirs et de profiter d’un moment de détente au cœur des vignes. .
762 Route de Champion Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 11 53 48 info@chateau-champion.com
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English :
L’événement Château Champion pique-nique chez le vigneron Saint-Christophe-des-Bardes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Saint-Emilion
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