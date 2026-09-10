Château d’Auzers, visite Jeune Public, Château d’Auzers, Auzers

Informations pratiques

Château d’Auzers, visite Jeune Public 19 et 20 septembre Château d’Auzers Cantal

Tarifs : 7,00€ par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Cette visite contée vous embarque dans les 660 ans d’histoire du château. Les personnages illustres de la famille racontent … Géraud s’installe à Auzers, Antoine sauve le château, Zélie est inquiète au temps de la Révolution, Jean-Louis, contemporain de Napoléon … sans oublier la découverte d’une pièce devenue secrète ! Adaptée à tous publics dès 6 ans. Fonctionne très bien pour les ados et adultes.

Château d’Auzers Route des Tilleuls 15240 Auzers Auzers 15240 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 78 6259 http://www.chateau-auzers.com Habité par la même famille depuis le XVème siècle, vous serez accueilli dans une demeure vivante. Ainsi vous pourrez visiter ses salons et son mobilier Régence, sa salle voûtée et son mobilier Auvergnat. Vous pourrez également découvrir ses cheminées monumentales, son oratoire et ses peintures murales polychromes du XVI ème siècle. De plus, vous pourrez observer ses nombreux portraits ainsi qu’un intéressant mobilier d’Empire offert par Napoléon à Jean-Louis d’Auzers.

Le Château, construit entre 1470 et 1510, conserve intact aujourd’hui tous les attributs de la Maison forte. Ces derniers, très caractéristiques de l’architecture de Haute Auvergne, se composent de tours, de chemins de ronde, d’échauguettes… Parking gratuit

Cette visite contée vous embarque dans les 660 ans d’histoire du château. Les personnages illustres de la famille racontent … Géraud s’installe à Auzers, Antoine sauve le château, Zélie est inquiète…

©Château d’Auzers