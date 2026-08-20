Château de Baugé, Château de Baugé, Baugé

Informations pratiques

Château de Baugé 19 et 20 septembre Château de Baugé Maine-et-Loire

Tarif réduit : 8 € adulte / Gratuit – de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le palais du roi René

Découvrez le palais du Roi René, la demeure d’un prince du 15e siècle. On connaît son château d’Angers, d’où il régnait de l’Anjou jusqu’à Jérusalem, mais connaissez-vous sa demeure privée, où ce prince érudit aimait vivre, recevoir ses amis, chasser, écrire ?

Château de Baugé Place de l’Europe, 49150 Baugé Baugé 49150 Baugé Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 84 00 74 http://www.chateau-bauge.fr Dans l’enceinte fortifiée d’un château à motte primitif, un logis résidentiel est reconstruit en plusieurs phases entre 1430 et 1455 par Yolande d’Aragon, puis par son fils René d’Anjou, dit « le Roi René ». Utilisé par les Gouverneurs de la ville entre le XVI° et le XVIII°, il est ensuite profondément remanié à l’intérieur pour un usage administratif. La façade affiche nettement les caractères d’un logis de plaisance du XV° siècle : disposition d’ensemble assez irrégulière, lucarnes passantes avec gâbles à crochets au niveau du toit, tour octogonale en saillie sur la façade, baies à meneaux encadrées de tuffeau ; disparition de tout élément militaire dans l’architecture.

Le palais du roi René

L.ZylbermanGraphix-Images